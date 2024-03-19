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Очевидец рассказал подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Очевидец взрыва в Нижнем Новгороде: куски балкона отбросило к соседнему дому

Очевидец взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде Иван рассказал «Газете.Ru», что квартира полностью была охвачена огнем. По его словам, взрывной волной осколки стекол и куски балкона отбросило к соседнему дому. Он отметил, что один из пострадавших сильно обгорел.

«Я был в доме напротив, когда прогремел взрыв. Он был настолько громким, что почти все машины во дворах отработали сигнализацию, в ту же секунду я посмотрел в окно и увидел, как из окон дома напротив валит густой, черный дым, а за ним уже начали вырваться языки пламени. Я тут же позвонил в 112, после чего выдвинулся уже к самому дому, в котором прогремел взрыв. Уже на подходах к дому было видно, что квартира полностью охвачена огнем, балкон был чуть ли не вырван и держался на честном слове, из квартиры еще вылетали осколки стекла и огромные куски балкона. Пожарные к тому моменту еще не приехали. Осколки стекла и куски балкона отбросило буквально к другому дому. Соседние окна от эпицентра взрыва были так же выбиты и уже из соседнего балкона начал идти дым. Я видел, как пожарные выносили одного мужчину, он сильно обгорел, насчет других пострадавших сказать не могу, не видел», — сказал он.

Иван отметил, что жильцы дома пытались самостоятельно потушить возгорание снегом и водой. По его словам, после первого взрыва было слышно еще несколько хлопков.

«Соседи сверху пытались забрасывать открытые очаги возгорания снегом и заливать водой. После первого взрыва в течение примерно 10 минут я слышал еще несколько взрывов, только не таких громких, словно бы небольшие шарики с газом взрывались», — заключил он.

19 марта в квартире многоэтажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв, после чего начался пожар. Как сообщили в МЧС, прибывшие на место пожарные спасли 12 человек при возгорании, включая трех детей. Уточняется, что огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на 5-м этаже девятиэтажного здания. Он был ликвидирован. 167 человек эвакуировано по лестничному маршу. Пострадали 5 человек, из них 3 ребенка.

Ранее россиянка получила ожоги из-за вспыхнувшей стиральной машины.

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