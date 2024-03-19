Друзья пропавшего в Колумбии россиянина назвали четыре версии его исчезновения

Российский путешественник Владимир Комаров, пропавший при переходе через Дарьенский пробел в Южной Америке, в последний раз выходил на связь 25 января. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Алексей. Он отметил, что сам рассказывал Комарову о маршруте, так как уже пересекал его.

«Я с Владимиром общался, когда он был в Капургане, потому что я этот маршрут сам пересекал на лодках, я пересек две Америки на велосипеде. Вот и вел его по маршруту и сказал ему, что ему нужно поставить в миграционке в Колумбии штамп на выезд и, соответственно, потом поставить штамп на въезд в Панаме, в Пуэрто Обальдие.

По словам Алексея, последние несколько лет Комаров путешествовал на велосипеде.



Он уехал в Камбоджу ориентировочно в 2018 году, там два года проработал, у него был собственный бар. Он развелся с женой, потому что захотел в Латинскую Америку, дальше она улетела в Москву. Вот и он четыре года путешествовал, жил, работал у староверов в Уругвае, в Парагвае, потом начал свое путешествие в сторону Мексики на велосипеде с минимальным количеством средств. Он был как раз в Дарьенском пробеле, и с 25 января не выходил на связь. Он все прекрасно понимал, куда идет», — сказал он.

Друзья Комарова сейчас пытаются выяснить, пересек ли путешественник границу Панамы. Алексей предположил, что Комаров мог оказаться в тюрьме Панамы или в плену у бандитов.

«Родственников найти пока не удалось. Они нужны в первую очередь для того, чтобы мы официально через них могли общаться с консульством и посольством в РФ в Колумбии и Панаме, то же самое запрашивают в Красном кресте. Сейчас общаемся с местными в Капургане и окрестностях. Хотим выйти на пограничников в Панаме, проходил он границу или нет. Четыре варианта (что могло произойти с Комаровым. – «Газета.Ru»): первый — он решил кайфануть на каком-нибудь острове и отдохнуть от связи (маловероятен); второй, в который надеюсь я, — он в панамской тюрьме; третий — он в плену у местных бандитов или картелей; четвертый — он погиб», — заключил он.

Ранее россиянка была похищена мексиканским картелем.