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Екатеринбурженки обвинили таксиста в нападении из-за смены адреса поездки

В Екатеринбурге таксиста подозревают в нападении на девушек из-за смены адреса поездки

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Shutterstock

Водителя из Екатеринбурга обвинили в нападении на двоих пассажирок. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Клиентки заказали такси, но во время поездки поняли, что ошиблись адресом, дорога до новой точки должна была обойтись дешевле. Девушки попытались обсудить ситуацию с мужчиной, но, по версии источника, таксист стал оскорблять пассажирок и заявил, что не будет возвращать разницу.

В этот момент таксист уже закончил поездку и деньги списались с прикрепленного счета. Одна из клиенток сказала, что оставит плохой отзыв и вместе девушки вышли из машины. Таксист погнался за пассажирками и стал выкрикивать угрозы.

В результате местным жительницам удалось спрятаться, но водитель еще некоторое время искал их.

Ранее в Подмосковье таксист открыл стрельбу из-за отказа открывать шлагбаум у дома.

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