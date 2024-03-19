Россиянин больше месяца насиловал девочку-подростка в своей машине и квартире

В Подмосковье полиция задержала мужчину по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина запугивал ребенка и запрещал ей рассказывать о произошедшем. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу Москве.

По данным следствия, 33-летний мужчина в течение месяца насиловал несовершеннолетнюю девочку, он встречался с ребенком в своей машине или приглашал ее в гости. Подозреваемый запугивал несовершеннолетнюю и запрещал ей рассказывать о произошедшем.

О преступлениях, совершенных в отношении школьницы, стало известно спустя несколько месяцев, девочка сама обратилась в полицию. Мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю школьницу, ищут в Воронеже.