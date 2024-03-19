В Белгороде при попадании снаряда в зоопарке погибла кенгуру

В Белгороде зоопарк лишился кенгуру из-за обстрела. Об этом сообщает организация в своем сообществе во «ВКонтакте».

По словам сотрудников зоопарка, в момент обстрела кенгуру по кличке Гранди находилась на улице. В результате осколки попали в вольер животного. Гранди не спасли.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие», – поделились представители организации.

Кенгуру поступила в белгородский зоопарк в 2019 году из Санкт-Петербурга. Животное проявляло интерес к людям и любило, когда его кормили из рук. В 2022 году Гранди уже приносила потомство. Сотрудники организации надеялись, что потомство будет и в этом году.

Помимо вольера с кенгуру, осколки затронули экзотариум. Никто из представителей зоопарка не пострадал.

Ранее под Белгородом при обстреле поселка пострадал 15-летний подросток.