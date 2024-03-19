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Стали известны подробности аварии американского беспилотника Reaper

Польский генерал Новак раскрыл подробности аварии американского дрона Reaper

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Shutterstock

Инспектор военно-воздушных сил Польши генерал дивизии Ирениуш Новак рассказал подробности аварии американского беспилотника MQ9 Reaper на северо-западе республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время тренировочного полета <…> MQ9 Reaper произошла потеря контроля <…>, что привело к так называемому принудительному приземлению», — отметил он.

По словам Новака, разбившийся БПЛА поднялся с военной базы в Румынии, чтобы приземлиться в Польше. Управление беспилотником после потери над ним контроля пытались передать польскому пункту управления, но безуспешно.

Он пояснил, что Reaper упал в специально предназначенной для таких случаев зоне у военного аэродрома. Территорию вероятного приземления заранее оцепили, там не было людей. Новак обратил внимание, что самолет обнаружили через девять минут после падения.

До этого стало известно, что 18 марта после 23 часов (2:00 мск 19 марта), в окрестностях польского города Мирославец произошла аварийная посадка американского дрона, выполнявшего полет в воздушном пространстве Польши.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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