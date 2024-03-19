Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе мужчина бросил зажженные петарды в отделение банка

В Новосибирске ищут мужчину, бросившего петарды в отделение банка

close
100%
Shutterstock/InfinitumProdux

В Новосибирске ищут мужчину, который бросил в отделение банка зажженные петарды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По информации агентства, инцидент произошел 19 марта. В одно из отделений банка зашел мужчина и, предположительно, из хулиганских побуждений забросил в помещение зажженные петарды. После содеянного он скрылся.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленника.

До этого в Свердловской области россиянка устроила взрыв в уральском банке после разговора с мошенниками. Женщина проникла в офис, кинула в сторону сидений для клиентов петарду и скрылась.

Ранее в Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду на избирательном участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами