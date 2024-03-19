В российском городе мужчина бросил зажженные петарды в отделение банка

В Новосибирске ищут мужчину, который бросил в отделение банка зажженные петарды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По информации агентства, инцидент произошел 19 марта. В одно из отделений банка зашел мужчина и, предположительно, из хулиганских побуждений забросил в помещение зажженные петарды. После содеянного он скрылся.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленника.

До этого в Свердловской области россиянка устроила взрыв в уральском банке после разговора с мошенниками. Женщина проникла в офис, кинула в сторону сидений для клиентов петарду и скрылась.

Ранее в Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду на избирательном участке.