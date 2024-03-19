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Социальный работник украла деньги у инвалида, чтобы отремонтировать машину

В Тюменской области социальный работник обокрала инвалида

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Shutterstock

В Тюменской области сотрудница дома-интерната для инвалидов украла сберкнижку и банковскую карту пенсионера и потратила деньги на ремонт своей машины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установили правоохранители, социальный работник дома-интерната обокрала инвалида. Женщина имела доступ к сейфу, где пожилые люди хранили сберегательные книжки и банковские карты. В один из дней, она достала из сейфа кредитку, сняла с нее деньги и отремонтировала свою машину.

Потерпевший обнаружил пропажу средств и обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, ей предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, похищенные деньги вернули владельцу.

Ранее две сестры грабили пенсионерок, опаивая их святой водой с успокоительным.

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