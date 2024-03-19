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Мэр Нижнего Тагила пообещал найти бюджетников и чиновников, не участвовавших в выборах

Мэр Нижнего Тагила пообещал проверить бюджетников, которые не ходили на выборы

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

В Нижнем Тагиле мэр Владислав Пинаев рассказал, что проверит, участвовали ли некоторые категории горожан в выборах. Как сообщает Vsenovostint.ru, соответствующее заявление он сделал во время открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице №4.

По словам Пинаева, проверку проведут среди муниципальных служащих и работников бюджетной сферы.

«Давайте так: или мы в одной команде или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», – поделился мнением чиновник.

Пинаев уверен, что человек, который получает зарплату за счет государства, не может игнорировать событие. Он полагает, что не пришедшим на выборы не место на госслужбе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов оценил работу российских госорганов по разоблачению фейков про выборы.

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