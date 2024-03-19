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Активисты высадили геоглиф «Севастополь» из 3000 восточных туй

Активисты высадили зеленую надпись «Севастополь» из 3000 восточных туй

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Акция «Сад памяти»

В Севастополе участники акции «Сад памяти» высадили геоглиф из 3000 восточных туй. Об этом сообщили организаторы акции.

Зеленую надпись «Севастополь» посвятили 10-летию воссоединения новых регионов с Россией и 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

«Мы всегда проводим акцию «Сад памяти» 18 марта, в исторический день, в годовщину Русской весны! В этом году у нее особый символизм: все-таки десятилетний рубеж. <…> Поэтому мы решили, что рядом с высаженным в прошлом году на День народного единства с геоглифом «Россия» должно появиться еще одно слово: «Севастополь». <…> И уже через 10–15 лет эта надпись будет различима из космоса. Я уверен, что «Сад памяти» очень хорошая акция, которая и в будущем будет напоминать о том, как мы встречали первое десятилетие воссоединения Крыма с Россией», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе свои памятные деревья высадили губернатор Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, генеральный директор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов и внучка легендарного маршала Советского Союза А.И. Ерёменко, представитель Фонда памяти полководцев Победы – Марта Ерёменко. Поддержать участников акции также приехали участники всероссийского клуба «Ночные волки» во главе с Александром (Хирургом) Залдастановым и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Помощь в высадке также оказывали «Волонтеры Победы».

Ранее в мариупольском поселке Мангуш заложили геоглиф #МЫВМЕСТЕ из 15 000 деревьев.

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