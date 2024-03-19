Кадыров раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 19 марта поговорил с Владимиром Путиным по телефону и еще раз поздравил его с убедительной победой на президентских выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — сообщил Кадыров.

По словам главы региона, Путин попросил его об услуге, которая заключается в поздравлении мусульман с началом Рамадана, а также с выражением благодарности чеченскому народу за высокие показатели на выборах. Кадыров добавил, что присоединяется к словам российского президента.

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15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на президентских выборах.