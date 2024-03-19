В Подмосковье врачи вернули зрение почти полностью ослепшей пенсионерке

Жительница Подмосковья почти полностью ослепла из-за любви к солнечному свету. Об этом сообщили в пресс-службе Пушкинской больницы имени Розанова.

73-летняя женщина с диагностированными близорукостью, травматической катарактой, дистрофией сетчатки и глаукомой обратилась в офтальмологическое отделение после множества отказов от частных клиник. Ни в одной из них не решились провести операцию по восстановлению зрения — к тому моменту один глаз пациентки полностью перестал видеть, а на втором — острота зрения снизилась до 10%.

«Да, случай очень сложный, по всей видимости за него просто не хотели браться», — заметила заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина.

Она рассказала, что в ходе операции, которую провели врачи Пушкинской больницы, в глаз был имплантирован искусственный хрусталик, а проблема катаракты решена при помощи ультразвука. По словам Данилиной, зрение вернулось к незрячей пациентке на 70% практически сразу. Поэтому пенсионерка решила не выписываться из стационара, а попросила провести ей операцию на втором глазу.

Через неделю хирурги вернули 100-процентное зрение глазу, который видел лишь на 10%. Из стационара пациентка, которая теперь, как надеются врачи, будет носить солнцезащитные очки, была выписана спустя две недели.

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