Россиянам объяснили, почему не стоит пропускать завтрак

Отсутствие завтрака чревато ухудшением памяти, концентрации и настроения. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Также, по ее словам, пропуск утреннего приема пищи сказывается на производительности труда и работоспособности.

«Завтрак является первым приемом пищи после ночного голодания и играет важную роль в обеспечении организма необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Поэтому завтракать перед началом рабочего или учебного дня особенно важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия», — сказала врач.

Она добавила, что оптимальным временем для завтрака являются первые два часа после пробуждения. По ее словам, важно выбирать полноценные и питательные продукты, чтобы обеспечить организм всем необходимым для правильного функционирования.

Британские диетологи Роб Хобсон и Тим Спектор до этого предупреждали, что на завтрак лучше не употреблять сладкие продукты, практически не содержащие клетчатку (например, фруктовые соки). Это способствует быстрому появлению чувства голода и провоцирует скачки глюкозы в крови.

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