Рядом с Британией ищут затонувший в 1641 году корабль с золотом

У берегов Британии ищут корабль с золотом на борту, затонувший в XVII веке, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, судно Merchant Royal, прозванное «Морским Эльдорадо» из-за большого количества золота на борту, затонуло у берегов Англии в 1641 году. По словам исследователей, общая сумма сокровищ может достигать более миллиарда долларов на сегодняшний день. Поиск корабля организует компания Multibeam Services.

В течение всего 2024 года охотники за сокровищами будут обследовать территорию Ла-Манша площадью 321 квадратный километр. В ходе поисков планируется использовать самые современные технологии: подводные беспилотники и передовые гидролокационные установки.

Руководитель поисков Найджел Ходж уточнил, что это «не золотая лихорадка», а любое обнаруженное сокровище будет расцениваться как музейные экспонаты.

Ранее в Курдистане ученые нашли святилище доисламской богини воды.