Стало известно, почему пропавший в Колумбии москвич пошел через джунгли пешком

Москвич Владимир Комаров, пропавший в Колумбии, решил пойти пешком через джунгли на границе Южной и Центральной Америки, так как у него не было денег. Об этом знакомый путешественника Алексей рассказал телеканалу «360».

Турист перед началом пути опубликовал в соцсетях запись с сообщением о своих планах – за две недели преодолеть джунгли Дарьена, которые считаются одними из самых опасных в мире. Последнее фото он сделал в колумбийском селении Капургана. После этого путешественник должен был перейти на лодке в порт Абаде, рассказал Алексей. По его словам, он сам проходил этот путь на четырех лодках, переход он назвал сложным и дорогим.

«У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал», — объяснил знакомый туриста.

Друзья пропавшего находятся на связи с капитанами местных лодок, сообщил Алексей. В консульство и посольство должны обратиться родственники мужчины, подчеркнул он.

Напомним, территория Дарьенского пробела, через который планировал пройти Владимир, состоит из тропических джунглей и непроходимых болот.

Ранее в Колумбии спасли детей, которые провели 40 дней в джунглях после авиакатастрофы.