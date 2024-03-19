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Путешественники смогут купить билеты через МТС Travel

В МТС Travel появилась возможность купить ж/д, авиа и автобусные билеты

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Depositphotos

Сервис МТС Travel запустил витрину с билетами на самолеты, автобусы и поезда, сообщает пресс-служба МТС.

Путешественники смогут купить на платформе билеты на автобусы и поезда для поездок по России и в страны СНГ, а также авиабилеты на рейсы по миру. Также на МТС Travel можно выбрать билеты на составные маршруты: например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

«Самостоятельным туристам важны гибкость, простота, скорость оформления заказа, возможность сделать это на одной платформе — значимые факторы выбора сервиса», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Для покупки билета пользователю необходимо выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия, а также даты. После этого система покажет все доступные варианты.

«Мы надеемся, что билетная витрина позволит увеличить количество новых клиентов МТС Travel и повысит привлекательность площадки для уже существующих», — добавил Мельников.

Оплатить билеты, в том числе на зарубежные направления, можно с помощью карты любого российского банка. Кроме того, пользователи получают круглосуточный сервис поддержки.

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