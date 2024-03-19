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В Тулуне задержали вице-мэра по подозрению в мошенничестве

Ircity.ru: на вице-мэра Тулуна завели дело по подозрению в мошенничестве

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Depositphotos

Вице-мэра города Тулуна в Иркутской области Елену Абрамову задержали. Об этом сообщает Ircity.ru.

По данным источника издания, на саму Абрамову завели отдельное уголовное дело. Чиновницу подозревают в мошенничестве.

По данным местных СМИ, в мэрии Тулуна прошли обыски. Как узнали журналисты, помимо Абрамовой полиция задержала несколько других чиновников, предположительно, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих, который также находится под следствием.

Журналисты пытались дозвониться до Абрамовой в мэрии Тулуна, но ее телефон не отвечает, а в приемной администрации сообщили, что в администрации обеденный перерыв, поэтому связаться с Абрамовой нельзя.

В октябре 2023 года Telegram-канал Shot писал, что мэра Тулуна Кариха увезли на допрос из-за подозрения в мошенничестве с недвижимостью. По информации канала, в кабинете у чиновника прошли обыски, и правоохранители изъяли все обнаруженные документы. Утверждается, что на Кариха возбудили уголовное дело, а его самого задержали и увезли в Иркутск на допрос.

Однако позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опровергал данные о задержании мэра Тулуна Кариха.

Ранее стало известно, что в мэрии Еревана проводили обыски.

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