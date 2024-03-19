Психологи заявили об опасности нового тренда на «постельное гниение»

В соцсетях набрал популярность тренд на «постельное гниение» и концепцию мягкой жизни. Его суть заключается в том, что молодые люди на протяжении всего дня лежат в кровати, едят, играют со смартфоном, избегая какого-либо стресса и называя это заботой о себе. Но такой вид отдыха грозит последствиями – он может перетечь в образ жизни и привести к ослаблению социальных навыков и бытовой беспомощности, заявила психолог и член Российского психологического общества Елена Бачурина телеканалу «360».

По мнению психолога, важно наладить режим отдыха и труда, при котором организм будет восполнять энергию без вреда здоровью. Если в течение длительного времени отдых человека заключается в лежании в постели, то в будущем это может привести к психологическим проблемам. К такому времяпрепровождению можно привыкнуть, из-за чего оно будет продолжаться месяцы и даже годы, а в конце концов человек столкнется с проблемами и утратой социальных навыков, считает Бачурина.

«Современное поколение ставит бездумные эксперименты над своим организмом, телом и мозгом просто так — без всякой опоры на здравый смысл и элементарные знания», — заявила она.

Люди получают энергию, когда тратят ее, согласилась психотерапевт Александра Миллер. По ее словам, полежать полезно, к примеру, в спа-салоне или во время отдыха на курорте, но при этом необходимо соблюдать баланс и проявлять активность, не связанную с основной работой.

«Поэтому я бы не советовала 24/7 лежать на диване и тем более заниматься «гниением в постели»», — заключила психотерапевт.

Напомним, американский психолог Катрина Остмейер также отметила, что слишком длительный пассивный отдых в постели опасен, так как может усилить симптомы депрессии и тревоги. Такой тип отдыха, по ее словам, может быть признаком усиления избегающего поведения.

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