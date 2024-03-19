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На Первый канал составили протокол об ЛГБТ*

На «дочку» Первого канала составили протокол об ЛГБТ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На дочернюю компанию Первого канала, отвечающую за иностранное вещание, составили протокол о неверной возрастной маркировке контента с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Соответствующие материалы зарегистрированы в Таганском районном суде Москвы.

«Привлекаемое лицо: АО «Первый канал. Всемирная сеть», — прописано в документе.

Повод пока неизвестен. Дело уже находится у судьи.

В декабре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за пропаганды ЛГБТ.

В августе штраф получил глава «Яндекса» Артема Савиновского за показ фильмов с ЛГБТ без пометки «18+» на сервисе «Кинопоиск». Представители гендиректора на судебном заседании выразили несогласие с выводами ведомства, так как, по их мнению, Роскомнадзор не доказал, что ленты с запрещенной информацией могли смотреть несовершеннолетние.

Ранее во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом».

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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