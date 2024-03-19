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Глыба снега рухнула с крыши и сломала россиянке ногу

В Тульской области глыба снега с крыши рухнула на женщину и сломала ей ногу

В Тульской области женщина получила перелом ноги после падения на нее снега с крыши. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 марта в городе Щекино. С крыши одного из домов на улице Ленина на 38-летнюю женщину рухнул снег. На кадрах с места происшествия видно, что россиянку завалило снежной массой. В результате у пострадавшей диагностировали перелом ноги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в январе должностное лицо обслуживающей территорию ООО «Старатель» привлекалось к административной ответственности за ненадлежащую уборку снега. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Ранее челябинец попал в больницу после падения глыбы льда на голову.

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