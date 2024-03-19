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Стало известно, почему инсульт в России «помолодел» на 20 лет

Невролог Котова: стресс может спровоцировать инсульт

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Shutterstock

Причина того, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты, в России «помолодели» на 20 лет, связана с отношением граждан к своему здоровью. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Ольга Котова.

Она уточнила, что раньше такие заболевания были характерны для людей старше 60–70 лет, однако теперь инсульт все чаще переносят россияне в возрасте до 40 лет.

«Человек, получивший инсульт, — это, скорее всего, изначально не очень здоровый человек, он просто не догадывается, что у него происходит в голове. Поэтому диспансеризация, которую рекомендуют всем после 40 лет, — это исключительно хорошее дело, потому что профилактика в любом случае лучше, чем любое, даже самое прекрасное лечение», — отметила эксперт.

Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания часто возникают из-за стресса и регулярных тревожных переживаний, добавила Котова.

Накануне кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк говорила, что переработки могут повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.

Ранее россиянам рассказали, как не допустить инсульта из-за стресса на работе.

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