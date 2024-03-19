«Аэрофлот» скорректирует стратегию из-за изменения сроков поставок самолетов

«Аэрофлот» скорректирует стратегию в соответствии с изменением сроков поставок отечественных самолетов. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, его цитирует ТАСС.

В авиакомпании заявили, что не видят ничего критичного в переносе сроков поставок.

Накануне стало известно, что поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год.

Позже издание «Коммерсантъ» сообщило, что перенос сроков поставок новейших российских самолетов SJ-100 и МС-21 объяснили неготовностью многих ключевых компонентов.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отметили, что по результатам испытаний двигатель ПД-8 для SJ-100 оказался не пригоден к эксплуатации из-за неспособности обеспечить надежность во всех режимах. По информации источников издания, резко потяжелевший на 5,75 тонны планер МС-21 также вызвал вопросы.

Ранее «Аэрофлот» поменял самолеты для полетов в Египет.