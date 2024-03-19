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Молодые люди воровали вещи из ПВЗ, выдавая себя за курьеров, и отдавали их в детский дом

В Саратове пара совершила серию краж из ПВЗ Wildberries под видом курьеров

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ГУ МВД России по Саратовской области/VK

Молодые люди совершили несколько краж из пунктов выдачи Wildberries, расположенных в трех районах Саратова. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека и его 21-летнюю подругу, до сих пор не имевшую проблем с законом. Их подозревают в серии краж из разных ПВЗ в черте города. По данным ведомства, они совершали преступления с января по февраль этого года. Под видом курьеров пара приходила в пункты выдачи и забирала товар, от которого уже отказались покупатели.

Похищенные таким образом вещи мошенники, по их собственным словам, продавали, дарили знакомым или отдавали в детский дом. Какую-то часть ворованных товаров изъяли во время обыска полицейские.

Известно, что подозреваемые придумали эту схему, когда работали в сортировочном центре Wildberries. Девушку, давшую признательные показания, отпустили под подписку о невыезде, организатора преступлений, также признавшегося в содеянном, оставили под стражей. Он, как отмечается, уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее менеджер пункта выдачи заказов взяла на работу брата, чтобы украсть шесть iPhone 15.

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