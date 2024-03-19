Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанный за надругательства над ученицами тренер покончил с собой в СИЗО

В Уфе обвиняемый в надругательствах детский тренер покончил с собой в СИЗО

close
100%
SHOT' class="item-image" >
Телеграм-канал SHOT

В Уфе обвиняемый в надругательствах над ученицами детский тренер Константин Леонтьев покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала, 57-летний мужчина свел счеты с жизнью в следственном изоляторе временного содержания, где находился по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанниц.

Отмечается, что во время избрания меры пресечения Леонтьев не отрицал свою вину, но и признательных показаний не дал. Ему грозило не менее 12 лет лишения свободы.

Тренера по ски-кроссу детской школы олимпийского резерва заподозрили в насилии над ученицами, когда о надругательствах со стороны педагога рассказали две сестры-лыжницы. Младшая, пятиклассница, заявила, что тренер изнасиловал ее. Со слов старшей девочки, которая учится в девятом классе, мужчина трогал ее в интимных местах во время выездов на соревнования.

Ранее челябинский учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами