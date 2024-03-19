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Трехлетний мальчик застрял в детской горке в детсаду и потерял сознание

В Красноярском крае ребенок застрял в детской горке и потерял сознание

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Телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Красноярском крае трехлетний мальчик застрял в детской горке в детсаду и потерял сознание. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 марта в городе Лесосибирск. Во время утренней прогулки на площадке в одном из детских садов ребенок застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Воспитатель заметила свисающего ногами с наружной стороны мальчика, освободила его и вызвала на место скорую помощь.

Находившегося без сознания ребенка доставили в больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных в отношении детей до шести лет и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее двухлетняя девочка обварилась кипятком из лопнувшего чайника в Ленинске.

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