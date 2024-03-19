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Уклониста из Забайкальского края лишили свободы на пять лет

В Забайкалье наказали мужчину, не явившегося в пункт отбора на военную службу

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Александр Кряжев/РИА Новости

Приговор по делу жителя Забайкалья, который отказался служить в рядах российской армии, вынес Читинский гарнизонный военный суд. Об этом сообщили в пресс-службе Второго восточного окружного военного суда.

Молодой человек был задержан 12 декабря сотрудниками военной комендатуры. 9 ноября он не явился в пункт отбора на военную службу и больше месяца проводил время по своему усмотрению, проживая в Чите.

Мужчину судили за неявку в срок на службу без уважительных причин в период мобилизации и в итоге признали виновным. Он, как уточняется, отправится в колонию общего режима на пять лет.

До этого сообщалось, что российского военного, устроившего стрельбу в подъезде и ранившего из карабина соседку, лишили свободы на два года.

Ранее стало известно, что в Тюменской области уклонистов вычисляют через родственников и мессенджеры.

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