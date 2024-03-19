В Сочи попросили ввести у себя частичный режим «открытого неба»

Аэропорт Сочи попросил Минтранс ввести для себя режим «открытого неба», при котором снимаются ряд ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках в период с 2024 по 2027 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора «Аэродинамики» Алексея Старостина к Минтрансу, письмо от конца 2023 года.

Старостин указывает в письме, что в Сочи приезжает крайне мало иностранных туристов, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для граждан 55 стран. Кроме того, российские авиакомпании не могут в полной мере выполнять международные рейсы, а запуск новых направлений иностранных перевозчиков сдерживают межстрановые соглашения.

Введение пятой степени «свободы воздуха» позволяет обходить часть ограничений, в частности перевозчики могут летать между двумя странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании, отмечает РБК.

Среди стран, чьим перевозчикам аэропорт Сочи хотел бы «открыть небо», Старостин назвал Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Иорданию, Оман, Ливан, Пакистан, Ливию, Сирию, Эфиопию, Тунис, Марокко и ЮАР.

В настоящее время из Сочи международные рейсы выполняются в 14 стран по 19 направлениям.

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