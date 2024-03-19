Вертолет МЧС вылетел для эвакуации спасенных туристов на Камчатке

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для эвакуации туристов на Камчатке после схода лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что борт вылетел из Елизовского муниципального района. Вертолет доставит людей на аэродром, а оттуда их транспортируют в Петропавловск-Камчатский.

В ведомстве указали, что сейчас туристы в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона, который находится на расстоянии около четырех километров от места происшествия.

18 марта на Камчатке произошел сход лавины, под которую попала туристическая группа из 11 человек. Девяти из них удалось выжить. Спасатели не могли пробраться к тургруппе из-за сложных погодных условий, темного времени суток и возможного схода еще одной лавины. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что организаторам тура грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.