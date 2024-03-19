Ветра с Ледовитого океана принесут сильное похолодание в регионы РФ

Массы холодного воздуха с Северного Ледовитого океана принесут серьезное похолодание в регионы Урала, Западной Сибири и северо-востока европейской части страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это связано с затоком очень холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана», — сказал он, добавив, что понижение температуры стоит ожидать со второй половины недели.

По словам синоптика, в Ямало-Ненецком автономном округе еще в выходные дни ночью было около минус 13℃, днем — около минус 6℃, а на юге округа температура поднималась до плюс 4℃. Уже во вторник ночная температура понизится до минус 19-26℃, дневная — до минус 12-18℃. В ночь на среду похолодает еще сильнее, до 24-28℃ ниже нуля, днем — до минус 18-23℃.

Данная тенденция продолжится до конца рабочей недели, добавил Вильфанд, подчеркнув, что также похолодает в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской и Челябинской областях.

До этого синоптики рассказали москвичам о погоде во второй половине марта.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана.