Названы главные признаки, говорящие о том, что вы не умеете бережно относиться к деньгам

Недостаточное количество системных знаний и навыков в финансовой области создает массу сложностей как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Что примечательно, ошибки имеют системный характер. Экономист Светлана Павельчук рассказала «Газете.Ru» о признаках, которые характеризует то, что вы не умеете бережно относиться к деньгам.

Первый признак — это неумение жить по средствам.

«Люди берут кредиты под проценты, не давая себе отчет, что вернуть нужно будет в разы больше, тем самым образуется некий круговорот долгов. Чтобы этого избежать, следует правильно распределять финансы: в день получения дохода заранее планировать свои расходы и откладывать хотя бы по 10%. В дальнейшем такие накопления смогут работать за вас при грамотном инвестировании. Также важно внедрить привычку прорабатывать каждый новый кредит на 4 ключевых критерия: срочность, возвратность, платность и обеспечение — это поможет не попасть в ловушку эмоциональных и ситуативных покупок», — объяснила она.

Экономист также обратила внимание на отсутствие финансовой подушки безопасности.

«Не имея накоплений, человек как будто живет одним днем и сам себя подвергает опасности оказаться на мели. Эффективно создавать собственные фонды и резервы — это могут быть накопления на образование детей, покупку машины или квартиры. Как минимум у вас должна быть подушка безопасности, равная вашим двум ежемесячных окладам на экстренный случай, иногда эти деньги спасают, как случилось в многих семьях в пандемию», — добавила специалист.

Третий признак — чрезмерная и необоснованная экономия.

«Вспомним пословицу: «Скупой платит дважды». Дешевые туфли в моменте могут сломаться, сыграть с вами злую шутку и перерасти во внеплановые покупки. Другое дело — адекватная экономия — с тщательным анализом своих действий, для этого стоит вести учет доходов и расходов, можно в блокноте, заметках телефона, excel-таблицах или удобном онлайн-приложении. Встроив привычку эффективно управлять деньгами, вы скоро сможете осуществить те покупки, о которых долго мечтали. И это будет не в кредит, а на собственные средства», — рекомендовала эксперт.

Не стоит, по мнению Павельчук, и вкладывать все средства в бизнес-проект.

«Очень часто молодые предприниматели попадают в ловушку, реинвестируя все заработанные средства в бизнес. Такой риск может стать неоправданным, и, не имея подушки безопасности, привести к обвалу бизнеса и потери всех финансов. На старте предпринимательства еще мало опыта, можно допустить непоправимые ошибки. Будьте осторожнее, выбирайте низкорискованные и не дорогостоящие стратегии развития бизнес-проекта. Больше вашего личного вклада времени и труда приведут к лучшим результатам роста проекта, чем просто большая сумма вложений на старте (чаще всего она будет потрачена неэффективно)», — добавила она.

Еще одна ошибка молодых предпринимателей может заключаться в выводе всей прибыли под нуль. У компании должен оставаться резерв на развитие, обновление и увеличение сотрудников, и в конце концов «черный день».

«Впрочем, это может касаться и физических лиц — тех, кто в первый день зарплаты тратит все денежные средства, а затем скитается по миру безденежья. Чтобы этого избежать, установите процент маржи, который вы сможете забрать без вреда для бизнеса. У вас должно быть четкое правило: например, забирать себе 10% от маржи», — объяснила эксперт.

Но главная ошибка, которая может коснуться как предпринимателя, так и физического лица — это отсутствие цели.

«Человек без цели никогда не будет правильно управлять финансами. Напишите себе план — и не какой-то фантастический, а реальный — на что вам нужны деньги. Именно он поможет понять, сколько денег точно нужно и к какому сроку. Только цель может удержать ваш бюджет от лишних трат. Когда четко понятно, зачем вам нужны деньги, вас не искусит ни одно манипулятивное рекламное объявление», — резюмировала экономист.

Ранее россияне назвали самые простые способы увеличения дохода.