Ресторатор объяснил, почему российская рыба может быть дорогой в магазине

Несмотря на подъем рыбной промышленности в России и более свободному из-за санкций рынку, стоимость российской рыбы в розницу продолжает расти. Потребители оказываются в ситуации, когда им приходится делать выбор в пользу более бюджетных аналогов из стран Азии. Специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко рассказал «Газете.Ru» о ценообразовании на рынке рыбы и морепродуктов.

По словам эксперта, большое количество продукции российских рыбных хозяйств премиального качества идет на экспорт.

«Многие компании ориентированы на рынки Японии, Китая и Южной Кореи, куда поставляют практически весь улов рыбы премиального качества: камчатских крабов, осетровую икру, треску и другие морепродукты. Оставшаяся на внутреннем рынке рыба продается по завышенной цене и становится недоступным деликатесом для многих соотечественников. В свою очередь оптовые покупатели продукции приобретают морепродукты в странах южной Азии, где им предлагают более низкую цену и посредственное качество», — отметил Дмитренко.

Эксперт указал, что решением проблемы может стать введение квот и развитие биржевого формата продажи рыбы.

«Организованные рыбные торги помогут решить сразу несколько проблем. Во-первых, биржа способна ограничить монополию крупных промышленных хозяйств, которые сейчас фактически могут поставить любую цену на свою продукцию и рынок будет вынужден подстроиться за неимением альтернатив. Во-вторых, такие торги могут стать площадкой для определения национальных ценовых индикаторов на рыбу и морепродукты. В результате на рынке появится независимый регулятор цен», — объяснил Дмитренко.

Однако асимметричное применение квот на биржевом рынке может создать лишние ограничения на внутреннем рынке.

«Если организованные торги будут действовать только на внутреннем рынке, то это приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, что в перспективе только увеличит конечную стоимость продукта для потребителей. Поэтому важно установить квоты также и на экспорт продукции, что поможет насытить российский рынок премиальной отечественной рыбой по честным ценам», — отметил Дмитренко.

В заключении эксперт добавил, что бизнес готов к покупке морепродуктов на конкурентоспособных биржевых торгах.

«Оптовики заинтересованы в популяризации русской рыбы и активно поддерживаем инициативы, направленные на импортозамещение в конкурентных условиях», — резюмировал ресторатор.

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