Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог перечислила самые вредные народные методы отбеливания зубов

Врач Хило: активированный уголь при отбеливании зубов может повредить эмаль

close
100%
Depositphotos

В погоне за белизной зубов некоторые люди прибегают к использованию различных непрофессиональных методов отбеливания, некоторые из которых могут не только не дать желаемого эффекта, но и навредить здоровью. О наиболее опасных из них «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило.

В частности, она обратила внимание на такой метод, как использование отбеливающих зубных паст.

«С одной стороны, они безопасны, так как клинически проверены, но с другой — предусмотрены для ограниченного по времени использования. Использовать их можно одну или две недели максимум. Если человек начинает их применять на регулярной основе в течение длительного периода времени (месяца и более), то это может вызвать необратимые повреждения твердых тканей зубов», — предупредила Хило.

Также, по ее словам, популярны способы отбеливания зубов на основе лимона и лимонной кислоты. Для этого смешивают лимонный сок с солью или с содой и втирают в эмаль.

«Однако, далеко не все берут в расчет, что это может привести к повышению чувствительности зубов, повреждению эмали и неравномерному отбеливанию. Восстановить чувствительность после таких процедур очень сложно», — отметила стоматолог.

Кроме того, по ее словам, опасно для здоровья полости рта отбеливание с помощью перекиси водорода в домашних условиях, которое чревато ожогами слизистой и повышением чувствительности.

«Использование активированного угля — еще один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома. Кроме повреждения слизистой, можно повредить эмаль», — добавила специалист.

Среди других возможные последствий использования «народных» методов отбеливания зубов она назвала: истончение эмали; развитие кровоточивости десен; аллергическая сыпь в области рта; раздражение слизистых оболочек внутри рта.

«Для бережного и безопасного отбеливания зубов в домашних условиях следует обратится к врачу стоматологу, который назначит вам необходимые процедуры», — резюмировала Хило.

Ранее стоматолог рассказал, о чем говорит изменения цвета языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами