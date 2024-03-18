При обстреле ВСУ поселка под Белгородом погиб мирный житель

Один человек погиб в результате атаки со стороны Украины на белгородский поселок Горьковский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«<…> в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель», — написал глава региона.

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Он уточнил, что также во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека получили травмы. Мужчину доставили в городскую больницу Белгорода с проникающим осколочным ранением брюшной полости и нижних конечностей. Затем в стационар положили женщину с черепно-мозговой травмой.

Из-за прямого попадания боеприпасов загорелись два дома и один автомобиль. Повреждения получили частные домовладения и хозпостройки.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников над Белгородской областью.

В понедельник, 18 марта, в Белгороде пять раз включали сирены ракетной опасности на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.