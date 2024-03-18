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Названо число горняков, которые могут быть под завалами на руднике в Приамурье

Прокуратура: под завалами на руднике в Амурской области могут быть 15 горняков

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На месте обвала горных пород на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области находится 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры .

В публикации отмечается, что на место происшествия прибыл прокурор Зейского района.

Незадолго до этого оперативные службы доложили, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их информации, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Позднее сотрудников МЧС направили на место обвала горных пород на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области. Под завалами могут находиться 13 рабочих.

Ранее на Камчатке группа туристов оказалась под завалами после схода лавины.

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