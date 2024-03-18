Доследственная проверка организована по факту обрушения шахты в Амурской области

Доследственную проверку организовали следователи СК по факту обрушения шахты в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

«По данному факту следственным отделом по городу Зея <…> организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в сообщении.

Следственная группа выехала на осмотр места происшествия. В Зейский муниципальный округ направили следователей-криминалистов.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. Вначале источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что под завалами могут находиться до 10 человек. Затем в МЧС уточнили, что может быть 13. На место происшествия направили 25 спасателей и четыре машины. В ведомстве отметили, что обвал породы произошел на участке подземных работ рудника.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.