Десятилетняя годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это крайне важная дата. Об этом заявил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампред комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ Максим Григорьев.

По его мнению, то, что происходило 10 лет назад, это провозвестник того, что потом происходило с Украиной.

«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и решение их жителей 10 лет назад — это историческое событие. Оно прежде всего демонстрирует, что Россия будет помогать русским людям. Россия в этом плане восстанавливает ту традицию, которая у нее была на протяжении сотен лет. Поэтому фактически это было такое событие, которое поставило Россию на исторический магистральный путь ее развитии, который был на протяжении сотен лет», — сказал он.

По его словам, Крым при украинской власти был недополучающими регионом, как и большинство других.

«С одной стороны, украинская элита высасывала из него все соки, получала различными незаконными способами там землю, а с другой стороны эта прозападная часть украинской элиты понимала, что Крым и Восток страны не чувствуют себя частью Украины, а выступают против прозападной идеологии», — рассказал Григорьев.

Он отметил, что поэтому использовались любые возможности, чтобы поставить Крым в самое неудобное положение.

«За несколько десятков лет Крым пришел в крайне упадническое состояние с точки зрения инфраструктуры, а советский задел уже переставал работать, и поэтому после вхождения в состав России, конечно, перемены разительные», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия сделала огромные вложения в регион — это Крымский мост, инфраструктура, транспорт, аэропорты и многое другое.

«Крым просто преобразился и стал всероссийской здравницей, как и был в советское время. Люди как в советские времена ездили в Крым, так и сейчас ездят, и поэтому это выгодно для всех граждан страны. Россия компенсирует то, что недополучал регион в украинское время, чтобы возможности граждан Крыма были такие же, как во многих других российских регионах», — подчеркнул Григорьев.

Напомним, 18 марта отмечается день вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ровно 10 лет назад в Кремле состоялось подписание договора о принятии полуострова в РФ.