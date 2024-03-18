В МЧС уточнили число горняков, которые могут находиться под завалами на руднике в Амурской области

Сотрудников МЧС направили на место обвала горных пород на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области. Под завалами могут находиться 13 рабочих, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Амурской области горноспасатели <…> направлены для поисково-спасательных работ <…>. Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», — уточнили в сообщении.

На место происшествия следуют 25 спасателей и четыре машины. В МЧС отметили, что обвал породы произошел на участке подземных работ рудника.

На предприятии рассказали, что сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей. Они восстанавливают связь, проводят механизированную расчистку места происшествия.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. До этого источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что под завалами могут находиться до 10 человек.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.