Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС уточнили число горняков, которые могут находиться под завалами на руднике в Амурской области

МЧС: под завалами на руднике в Амурской области могут находиться 13 горняков

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

Сотрудников МЧС направили на место обвала горных пород на руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области. Под завалами могут находиться 13 рабочих, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Амурской области горноспасатели <…> направлены для поисково-спасательных работ <…>. Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», — уточнили в сообщении.

На место происшествия следуют 25 спасателей и четыре машины. В МЧС отметили, что обвал породы произошел на участке подземных работ рудника.

На предприятии рассказали, что сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей. Они восстанавливают связь, проводят механизированную расчистку места происшествия.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. До этого источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что под завалами могут находиться до 10 человек.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами