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Двое мужчин облили бензином и пытались поджечь дверь квартиры жителя Кургана

В Кургане задержаны двое мужчин, которые пытались сжечь квартиру местного жителя

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Пресс-служба УМВД России по Курганской области

В Кургане двое мужчин пытались утроить поджог квартиры в многоэтажке, злоумышленники облили дверь бензином, но их спугнул сосед. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудниками уголовного розыска Кургана задержаны двое мужчин, которых подозревают в попытке поджога квартиры местного жителя. Злоумышленники проникли в подъезд жилого дома, облили горючей жидкостью дверь в квартиру и попытались совершить поджог.

Довести задуманное до конца им не удалось — поджигателей спугнул бдительный сосед. Подозреваемых удалось задержать, в ходе допроса они признались, что намеревались совершить поджог по просьбе знакомого, который имел разногласия с жителем квартиры.

Возбуждено уголовное дело.

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