Гостей выставки Сбера на ВДНХ научат экопрактикам и полезным лайфхакам

В павильоне Сбера на форуме «Россия» на ВДНХ стартовала выставка «Зеленая неделя», на которой посетителям расскажут про заботу о себе, близких и окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Гости павильона Сбера смогут научиться экопрактикам у известных экспертов, собрать флорариум и расписать экошопер, а юные посетители детской зоны — раскрасить сгенерированные нейросетью Kandinsky изображения редких животных.

Банк подготовил просветительскую программу: лекции, мастер-классы, дискуссии и розыгрыши подарков.

Эксперты, блогеры, а также специалисты Сбера поделятся полезными привычками, расскажут о здоровом и экологичном образе жизни и том, как сделать окружающий мир лучше.

Кроме того, посетители выставки в интерактивном формате от платформы «Сберегаем вместе» — навигатора по зеленому образу жизни Сбера — смогут обсудить зеленые тренды и лайфхаки, узнать об ответственном потреблении и разобрать на практике экозадачи.

После каждой дискуссии состоится викторина, победители получат подарки из экоколлекции SberShop — корпоративного магазина мерча Сбера.

Найти правильные ответы также поможет платформа «Сберегаем вместе».

По словам старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Завьяловой, согласно исследованиям компании, все больше россиян обеспокоены экологическими проблемами.

Она уточнила, что, например, загрязнение воздуха волнует 60% людей, мусор в лесах и городах — 59%, загрязнение водоемов — 57%, чрезмерное потребление природных ресурсов — 50%, выпуск неэкологичных товаров и упаковки для них, нехватка зеленых насаждений — 49%.

При этом, как отметила Татьяна Завьялова, 71% россиян возлагают ответственность за состояние экологии на бизнес.

«Мы вступаем в эру, где забота об окружающей среде становится ключевой. Благодаря уникальным возможностям форума-выставки «Россия» мы в течение недели будем говорить о важных темах зеленой повестки: как помогать себе, другим и природе, как жить в гармонии с окружающим миром и стать лучшей версией себя. И все это — в нескучных форматах», — сообщила топ-менеджер компании.

Она подчеркнула, что Сбер подготовил необычные мастер-классы и более 20 часов интерактивного контента и выразила уверенность в том, что гости павильона найдут себе занятия по душе и обогатятся ценными знаниями.

Выставка «Зеленая неделя» продлится в павильоне Сбера на ВДНХ до 24 марта.