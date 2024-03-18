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Мужчина не смог смириться с разводом и дал детям яд

Mirror: в Испании отец не смог смириться с разводом и дал детям яд

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Juan Medina/Reuters

Житель испанского города Альмерия не смог смириться с разлукой с детьми после развода и дал дочерям яд. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в городе Альмерия, местный житель забрал на выходные дочерей двух и четырех лет, отец проводил время с девочками после развода. Спустя сутки он не вернул детей матери, 23-летняя женщина обратилась в полицию.

Полиция обнаружила мужчину в ванной комнате, следователи предполагают, что отец сначала дал детям яд, а после принял неустановленное вещество, реанимировать его не удалось.

Ранее учительница христианской школы пыталась отравить мужа ландышем.

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