Разборки двух россиянок из-за мужчины закончились в суде

В Алтайском крае местную жительницу наказали за побои, которые она нанесла бывшей жене мужчины, с которым она рассталась. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 6 января в городе Алейск. Женщина приехала к дому бывшего возлюбленного, где проживала его экс-супруга. Женщина решила выяснить с соперницей отношения, но конфликт перерос в открытую агрессию. Одна из оппоненток напала на другую и оттаскала ее за волосы. Пострадавшая обратилась в полицию.

Нападавшую признали виновной в нанесении побоев и обязали выплатить штраф в размере пяти тыс. рублей.

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