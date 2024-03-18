В Подмосковье закупят рентген-аппараты

В больницы Московской области закупят современные передвижные рентген-аппараты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новые аппараты позволяют провести пациенту диагностику в палате.

«В этом планируем закупить 22 аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что в 2023 году в больницы Подмосковья поставили 22 передвижных рентген-аппарата.

Медтехнику закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».