В Подмосковье закупят рентген-аппараты

В больницы Московской области закупят современные передвижные рентген-аппараты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Новые аппараты позволяют провести пациенту диагностику в палате.
«В этом планируем закупить 22 аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Она отметила, что в 2023 году в больницы Подмосковья поставили 22 передвижных рентген-аппарата.
Медтехнику закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».