Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье закупят рентген-аппараты

Более 20 рентген-аппаратов закупят в больницы Московской области

close
100%
Depositphotos

В больницы Московской области закупят современные передвижные рентген-аппараты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новые аппараты позволяют провести пациенту диагностику в палате.

«В этом планируем закупить 22 аппарата на сумму более 160 млн рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что в 2023 году в больницы Подмосковья поставили 22 передвижных рентген-аппарата.

Медтехнику закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами