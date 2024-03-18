В Таганроге ребенок застрял на дереве, пытаясь спасти кота

В Таганроге спасатели помогли спуститься с дерева мальчику, который полез за кошкой. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» города.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Дзержинского. О ребенке, который не может спуститься с дерева, в экстренные службы сообщили очевидцы. Местные жители рассказали, что мальчик хотел помочь коту, который сидел на большой высоте, забрался по стволу, но спуститься самостоятельно не смог.

На вызов прибыли спасатели, которые помогли юному горожанину спуститься на землю. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

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