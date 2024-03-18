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В Березниках девушка получила тяжелые травмы после падения глыбы льда с крыши

«59.ru»: в Пермском крае глыба льда с крыши рухнула на прохожую

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Shutterstock

В Березниках лед с крыши рухнул на проходившую мимо девушку, пострадавшая получила тяжелые травмы. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Советской, на 25-летнюю девушку обрушилась наледь с крыши дома. Очевидцы немедленно вызвали пострадавшей скорую помощь.

Медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти девушку, эту информацию подтвердили в региональном Минздраве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане при сходе снежной глыбы пострадал пятимесячный ребенок.

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