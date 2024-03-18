Врачи удалили у студента злокачественную опухоль, которую он принял за кишечную инфекцию

Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали 21-летнего пациента со злокачественной опухолью размером 15 см, новообразование мужчина принял за кишечную инфекцию. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В больницу города Долгопрудный обратился 21-летний мужчина он жаловался на боли в животе, диарею и повышение температуры, все признаки указывали на кишечную инфекцию.

В ходе обследования в брюшной полости пациента медики обнаружили новообразование. Выяснилось, что неприятные симптомы беспокоили молодого человека в течение месяца, он обращался в частную клинику, но тогда диагностика не выявила никаких отклонений.

«Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте — между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов, опухоль удалось удалить. Гистологическое исследование показало, что новообразование было злокачественным. Пациент уже выписан на амбулаторное лечение и будет наблюдаться у онколога по месту жительства.

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