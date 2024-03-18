Российских туристов предупредили о нехватке мест в отелях Турции из-за долгов

Индустрия гостеприимства Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для туристов в отелях. Причина такой ситуации — задолженность гостиниц перед банками в $10 млрд долларов, пишет газета Cumhuriyet.

«По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к 10 миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности», — уточнили в статье.

Ее авторы отметили, что реальность не такова, какой ее хотят представить министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт (TUIK), по данным которых в 2023 году в страну посетило рекордное число отдыхающих — более 56 млн туристов, .

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