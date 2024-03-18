Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских туристов предупредили о нехватке мест в отелях Турции из-за долгов

Cumhuriyet: туристы в Турции могут столкнуться с нехваткой мест из-за долгов отелей

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Индустрия гостеприимства Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для туристов в отелях. Причина такой ситуации — задолженность гостиниц перед банками в $10 млрд долларов, пишет газета Cumhuriyet.

«По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к 10 миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности», — уточнили в статье.

Ее авторы отметили, что реальность не такова, какой ее хотят представить министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт (TUIK), по данным которых в 2023 году в страну посетило рекордное число отдыхающих — более 56 млн туристов, .

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами