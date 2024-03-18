В Москве завели уголовное дело на мужчину, напавшего на полицейских

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на жителя Москвы, который напал на полицейских у кафе на Севастопольском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал столичного СК.

Следствие установило, что 16 марта 33-летний мужчина атаковал правоохранителей, которые попытались пресечь его хулиганские действия рядом с заведением общепита. После этого подозреваемого задержали и увезли на допрос, в ходе которого он признал свою вину.

На москвича завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В данный момент следователи занимаются закреплением доказательной базы.

До этого сообщалось о другом инциденте, который произошел в Москве. По данным Shot, 14-летняя школьница случайно «сдала» правоохранителям своего отца, который употреблял наркотики. Теперь ему грозит реальный срок, а его дочь, рассказавшая обо всем полицейским, рискует отправиться в детский дом.

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