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Водителя маршрутки привлекут к ответственности за угрозу изнасилования в адрес россиянок

В Астрахани задержали водителя маршрутки за угрозу изнасилования пассажирок

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В Астрахани водителя маршрутки привлекли к ответственности по административной статье «мелкое хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным издания «Блокнот Астрахань», мужчина проявил агрессию в отношении двух пассажирок, которые указали ему на то, что в транспортном средстве слишком много людей. Инцидент попал на видео.

«Рот закрой, пасть порву. Еще раз и я тебя изнасилую», — кричит водитель на одну из женщин, сопровождая угрозы нецензурной бранью.

После случившегося две астраханки обратились в полицию. Нарушителя нашли и задержали.

«Вчера произошел инцидент с тремя женщинами, в адрес которых я выражался нецензурной бранью. Я приношу свои извинения за оскорбления. Впредь, обещаю такого не повторять», — говорит задержанный на камеру представителей краевого ГУ МВД России.

Ранее в Новороссийске водитель маршрутки избил подростка, который не оплатил проезд.

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