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Армения представит предложения по вещанию каналов из России

Армения представит предложения по вещанию телеканалов РФ на территории страны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Армения предоставит новые предложения касательно вещания российских телеканалов на территории республики. С таким заявлением выступил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, чьи слова приводит локальный новостной портал News.am.

Согласно его информации, новые предложения подразумевают предпринятые до этого попытки урегулировать ситуацию с отзывом лицензий на вещание телеканалов из РФ.

«Инструменты, <...> которые были введены в качестве контроля <...>, на самом деле не работают», — пояснил глава ведомства.

Министр полагает, что необходимо обеспечить телеконтент соответствующий госинтересам Армении, который не будет провоцировать вмешательства во внутренние дела страны, оскорбления ее символов и народа.

По словам Айрапетяна, дата консультаций уже назначена, но пока не разглашается.

В декабре министерство высокотехнологичной промышленности Армении официально обратилось к российской стороне с просьбой обсудить нарушение российскими телеканалами договоренности о невмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее Пашинян заявил, что телеканалы РФ нарушают соглашение о вещании в Армении.

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