Врач объяснила, чем чреваты промокшие ноги

Промокшие ноги могут стать причиной развития многих заболеваний — от обычной простуды до бронхита и пневмонии. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова. По ее словам, влага на ногах способствует охлаждению организма, ухудшает кровообращение и создает благоприятную среду для размножения бактерий.

«Весенний период часто сопровождается увеличением заболеваемости некоторыми инфекционными и аллергическими заболеваниями. Наиболее распространенные из них в этот период включают грипп, простуду, аллергический ринит, сезонный аллергический конъюнктивит», — рассказала врач.

Она посоветовала держать ноги в сухости и тепле, носить удобную обувь и менять носки при первых признаках влажности.

Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов при этом отметил, что промокшие ноги напрямую не могут привести к ОРВИ, однако являются причиной нарушения работы иммунной системы и, как следствие, могут провоцировать развитие простуды.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого предупреждал, что промокшие ноги повышают риск обострения цистита из-за общего переохлаждения организма. Особенно этому подвержены женщины. По его словам, снизить риск переохлаждения при промокших ногах может активное движение.

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